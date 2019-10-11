В Саратове во время поисков пропавшей девочки нашли детские вещи. ВИДЕО

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День России в Москве. Москва, полиция
В районе гибели саратовской школьницы найдена сменная обувь. В день трагедии девочка шла на учебуФото: Олег Яковлев © URA.RU

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции нашли в районе гаражного кооператива в Кировском районе Саратова детскую одежду и сменную обувь. Предположительно, вещи могли принадлежать школьнице, тело которой после двух дней поисков обнаружили полицейские, сообщает «Пятый канал».

Сейчас на месте трагедии работают полиция и служба спасения. Силовики изъяли находку для дальнейшего изучения.

Тело девятилетней девочки, которая бесследно исчезла по дороге в школу, было обнаружено в гаражном кооперативе неподалеку от ее дома в ночь на 11 октября. До этого ребенка искали почти двое суток, передает RT. Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу ребенка переодели в омоновца, чтобы спасти от самосуда толпы. Мужчина имеет судимость за насильственные действия сексуального характера.

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