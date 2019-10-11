В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции нашли в районе гаражного кооператива в Кировском районе Саратова детскую одежду и сменную обувь. Предположительно, вещи могли принадлежать школьнице, тело которой после двух дней поисков обнаружили полицейские, сообщает «Пятый канал».
Сейчас на месте трагедии работают полиция и служба спасения. Силовики изъяли находку для дальнейшего изучения.
Тело девятилетней девочки, которая бесследно исчезла по дороге в школу, было обнаружено в гаражном кооперативе неподалеку от ее дома в ночь на 11 октября. До этого ребенка искали почти двое суток, передает RT. Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу ребенка переодели в омоновца, чтобы спасти от самосуда толпы. Мужчина имеет судимость за насильственные действия сексуального характера.