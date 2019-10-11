Минздрав назвал регионы с самым большим количеством больных алкоголизмом

Пермский край и Ямал возглавили рейтинг заболеваемости алкоголизмом среди регионов Уральского федерального округа. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В 2018 году число новых пациентов с диагнозом синдром зависимости от алкоголя составило от десяти до 15 человек на каждые десять тысяч жителей в этих регионах, передает РБК.
Минимальный показатель в данном рейтинге — меньше пяти новых заболевших на десять тысяч жителей. Максимальный — более 15 человек. Средние значения (5-10 новых пациентов) выявлены в Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Югре.
Общероссийскими лидерами по числу новых алкоголиков являются десять субъектов РФ, шесть из которых на Дальнем Востоке. Остальные —Тыва, Пензенская область, а также Коми и Ненецкий автономный округ. Лучшие показатели зафиксированы в ряде регионов Кавказа, Тверской области, Москве, Петербурге и их областях и в ряде других субъектов.
За 13 лет потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 43%, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что в рейтинге смертности от алкоголя лидируют Челябинская и Курганская области.