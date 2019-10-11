Михалкова, уехавшая от «Уральских пельменей», рассказала о преимуществах жизни в Москве. ФОТО

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова впервые прокомментировала жизнь в Москве после переезда из Екатеринбурга. На своей странице в Instagram артистка опубликовала пост о том, что, находясь в столице, она стала по-другому оценивать свои возможности.
«Не бойтесь своих новых, даже самых невероятных идей. Я смотрю на жизнь в Москве и понимаю: возможно все. Главное быть смелым, уверенным и настойчивым! Не бойтесь оставлять прошлое в прошлом. Не перевернув страницу, как узнать, что дальше?» — написала Юля Михалкова.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Юлия Михалкова перестала участвовать в шоу «Уральских пельменей», даже тех, что проходят в Екатеринбурге. По версии источников, Михалкова ушла из коллектива. Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов рассказывал «URA.RU», что артистка переехала в Москву.
«Раскол» в «Уральских пельменях» начался в 2018 году. Тогда Андрей Рожков и Вячеслав Мясников отказались гастролировать с коллективом, но продолжили участвовать в концертах в Екатеринбурге и в Москве, а также в телесъемках для СТС. Позднее Юлия Михалкова перестала гастролировать с командой на аналогичных условиях, так как не захотела выбирать сторону в «расколовшейся» команде.