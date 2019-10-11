Противники строительства храма в сквере Екатеринбурга пошли на хитрость ради нового противостояния

Противники строительства в сквере начали агитировать против территории бывшего завода Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Авторы петиции против строительства храма Святой Екатерины в сквере Екатеринбурга изменили ее текст и призывают голосовать за площадку за Макаровским мостом на предстоящем опросе о месте под храм. При этом пользователи видят, что идею поддерживают уже более 160 тысяч человек.

«Лично я — сторонник застройки площадки Макаровского моста, выбирая из двух зол меньшее. Главное — прийти и отдать свой голос, не оставляя выбор „им“», — заявил в обновленной версии автор уже неактуальной петиции Александр Гусев. По его словам, площадка бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 не лучшее место для собора, потому что «в центре и так чересчур много храмов».

«Площадка за Макаровским мостом все равно будет застроена „Брусникой“, но вместо очередного высотного гетто, которое приведет к очередному транспортному коллапсу, там может быть храм с каким-то подобием парка и зелени», — написал Гусев. Он призвал весь старый «актив» — более 168 тысяч человек, которые подписались под прошлой петицией — принять участие в опросе сообразно с этими выводами.

Опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины пройдет 13 октября на 51 опросном пункте. За несколько дней до него в мэрии Екатеринбурга стали распространять агитационный буклет, в котором говорится о преимуществах площадки на Горького, 17. За нее высказались и многие известные екатеринбуржцы — в том числе экс-мэр Евгений Ройзман и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.