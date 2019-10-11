Владелец бензовоза, убившего трех участников Конжаковского марафона, наказан штрафом

Прокуратура Свердловской области добилась наказания директора карьера возле города Карпинска, чей бензовоз стал причиной гибели туристов. Нарушения были выявлены после ЧП с участниками Конжаковского марафона.
При проверке мест разработки и добычи полезных ископаемых выявлены факты использования неисправных автомобилей, ненадлежащее состояние подъездных путей к карьерам. Кроме того, не проводится предрейсовое и послерейсовое медобследование водителей.
«В отношении ООО „Дуниты Северного Урала“ и его директора прокуратура возбудила административные дела по статьям „нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров, грузов автомобильным транспортом“ и „нарушение правил перевозки опасных грузов“. Назначен штраф 385 тысяч рублей», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
ДТП произошло в ночь на 7 июля. 10 участников Конжаковского марафона на дороге около Иовского плато попросили водителя бензовоза подвезти их. Шофер разрешил туристам разместиться на цистерне.
В пути водитель не справился с управлением, бензовоз съехал в кювет и взорвался: три туриста погибли, семеро были ранены. Сам водитель успел выскочить из кабины. Экспертиза показала, что он был пьян.
Марафон «Конжак» проводится ежегодно неподалеку от Карпинска. Марафон предполагает экстремальные условия подъема до высшей точки на 1569 метров. По данным официального сайта мероприятия, в этом году в марафоне приняли участие 887 человек.