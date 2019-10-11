На Урале открылся новый авиарейс на Sukhoi Superjet 100

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Авиакомпания «Ямал» будет летать по вторникам из Нового Уренгоя в Екатеринбург и обратноФото: Владимир Жабриков

Авиакомпания «Ямал» вводит новый рейс по направлению Екатеринбург — Новый Уренгой — Екатеринбург. Об этом сообщили «URA.RU» в информационно-справочной службе авиаперевозчика. Перелеты будут совершаться на лайнере Sukhoi Superjet 100.

«Открывается новый рейс — YC-221. Рейс Екатеринбург — Новый Уренгой будет выполняться по вторникам с 29 октября по 31 декабря. Билеты уже в открытой продаже», — уточнили в справочной. Вылетать из Екатеринбурга Sukhoi Superjet 100 будет в 13:20 и будет лететь два часа.

Рейс YC-222 Новый Уренгой — Екатеринбург также появится в расписании авиаперевозчика с 29 октября по 31 декабря. Перелеты будут выполняться также по вторникам. На сайте авиакомпании «Ямал» сообщается, что минимальная цена билетов на оба рейса — 8051 рублей в одну сторону.

До этого авиаперевозчик летал из Екатеринбурга в Новый Уренгой и обратно с промежуточной пересадкой в Салехарде.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что окружное правительство увеличит число субсидируемых рейсов авиакомпании «Ямал». По его словам, на перелеты в Санкт-Петербург уже планируется выделение средств. Также разрабатываются меры по снижению стоимости перелетов в Тюмень.

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© Служба новостей «URA.RU»
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