Сын полковника Росгвардии, который устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге, был на угнанной машине

Васильев угнал машину, на которой устроил аварию Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В Свердловском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба Владимира Васильева, устроившего ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге. Во время заседания в суде была озвучена информация, что Васильев совершил аварию на угнанной им машине — возбуждено еще одно уголовное дело.

«Принято решение оставить Васильева под арестом, но сокращен срок. Васильев будет находиться в СИЗО до 12 декабря, а до этого ему назначали содержание под стражей по февраль 2020 года», — сообщили «URA.RU» в Свердловском областном суде.

При аресте Васильев заявил, что часто превышал скорость на 20-40 километров, но регулярно платил штрафы. Сказал, что сожалеет о случившемся.

Резонансное ДТП произошло рано утром 4 августа на улице Малышева: водитель KIA Rio Васильев на большой скорости пролетел два светофора на красный врезался в стоявшие на перекрестке машины. В такси Uber погибли водитель Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров. Люди из других машин получили травмы. После ДТП свидетели говорили о том, что водитель и пассажир находились в неадекватном состоянии, вероятно, под воздействием наркотиков. Две экспертизы в Екатеринбурге и Челябинске показали, что Васильев был трезв, хотя ехал с ночной вечеринки.

Расследование начиналось в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, а 24 сентября дело было передано в СКР по Свердловской области.