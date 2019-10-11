Экс-главврач уральской больницы с поддельным дипломом не стал слушать приговор суда

Устроившийся по поддельному диплому терапевт возглавил зауральскую больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший руководитель Половинской районной больницы (Курганская область) Владислав Федин, устроившийся в медучреждение по поддельному диплому, приговорен к штрафу в 250 тысяч рублей за фальшивую диспансеризацию, сообщил «URA.RU» один из участников судебного заседания. Сам подсудимый даже не явился на оглашение приговора.

«Федин отделался штрафом, хотя мог получить срок», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что на суд не пришел ни сам обвиняемый, ни его адвокат. Причины, по которым они не явились, неизвестны.

В прокуратуре Курганской области подтвердили «URA.RU», что Федин оштрафован на 250 тысяч рублей. Кроме того, по иску прокурора с него взыскали более 100 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. В ведомстве отметили, что это наказание именно за мошенничество при проведении диспансеризации. По подделке документов срок давности истек, поэтому по данному факту подсудимый освобожден от ответственности.

Федин работал фельдшером в городской больнице в Серове Свердловской области, но его уволили за прогул, ранее сообщало «URA.RU». В июле 2016 года он переехал в село Половинное, где устроился работать в местную больницу терапевтом, предъявив работодателю поддельные документы: диплом об окончании Ивановского мединститута, удостоверение о прохождении интернатуры в клинической больнице имени С. П. Боткина в Москве, а также сертификат по специализации «терапия». В декабре того же года его назначили исполняющим обязанности главного врача.

Во время руководства больницей Федин стал инициатором фальшивой диспансеризации: по его указанию в базу данных внесли сведения об оказании услуг 58 пациентам, которые по факту на прием не приходили. В результате Половинская райбольница незаконно получила из Фонда ОМС более 90 тысяч рублей, часть из которых включили в зарплату Федина.