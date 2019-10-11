Пилоты Ан-12, севшие «на брюхо» в Кольцово, могли забыть выпустить шасси

Ан-12 способен садиться и на бетон, и на грунт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Военный самолет экстренно сел в Кольцово

Началось расследование посадки «на брюхо» военно-транспортного самолета Ан-12БК. У специалистов появились основания подозревать, что военлеты забыли выпустить шасси.

Источник в Центральном военном округе сообщил «URA.RU» о том, что рассматриваются две основные версии: техническая неисправность и ошибка пилота.

«Выводы делать рано, но есть подозрение, что шасси просто забыли выпустить. На Ан-12 имеется несколько способов выпуска шасси: от гидравлики и топливной системы до кран-балки, наконец. Самолет оснащен автоматом защиты сети (АЗС). Сигнализация могла быть выключена, могла просто не работать. Экипаж сигналов тревоги не давал, сели очень мягко, штатно. Такое впечатление, что они лишь после посадки обнаружили, что сели без шасси. Был такой случай в гражданской авиации, когда в 2008 году в Калининграде сел „Боинг“ „КД авиа“. Помню, в докладе МАК было сказано: даже при пробеге по ВПП экипаж не понимал, что шасси находятся в убранном состоянии, они узнали об этом лишь после прекращения движения самолета», — рассказал иснайдер.

В пресс-службе ЦВО сообщили «URA.RU», что, «по предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси, причины происшествия установит специальная комиссия».

Ранее «URA.RU» сообщило, что Ан-12, прилетевший в Екатеринбург из Челябинска, совершил посадку «на брюхо». На борту находились 17 человек, но никто не пострадал. В результате ЧП аэропорт Кольцово не работал более пяти часов. Задержаны 40 рейсов, еще три рейса были отменены совсем.