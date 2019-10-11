Девушка спасла из горящей квартиры ребенка и его бабушку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

За спасение двух людей на пожаре награждена Ирина Гаврилова, помощница депутата Госдумы от Тюменской области Эрнеста Валеева. Постановление об этом, подписанное губернатором Александром Мором, опубликовано на официальном портале правовой информации. Героине вручат знак «За мужественный поступок».

В разговоре с «URA.RU» Гаврилова рассказала, что 8 апреля 2017 года подъехала к своему дому на улице Дзержинского в Тюмени и увидела, что из окон одной квартиры валит дым, а вокруг собрались зеваки. Сотрудников МЧС на месте не было (как позже выяснилось, им назвали неверный адрес), поэтому помощница депутата забежала в подъезд и попыталась открыть дверь горящей квартиры.

«Дверь была заперта, я начала стучать. Через какое-то время мне открыла бабушка около 80 лет, уже в плохом состоянии. Я знала, что в квартире еще находится пятилетний ребенок, и забежала внутрь. В дыму кое-как разглядела его по белой маечке и вынесла наружу», — рассказала Гаврилова. Ребенка и бабушку немедленно госпитализировали, сама девушка не пострадала.

«Как мать я не могла пройти мимо», — объяснила помощница депутата причины своего поступка. По ее словам, он награде она узнала только сегодня — о том, что ее кандидатура рассматривается соответствующей комиссией, ее не уведомляли. Дозвониться до руководителя Гавриловой не удалось.