10 октября 2019

Губернатор Куйвашев высказался об опросе по храму в Екатеринбурге

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конгресс-центре по итогам «Иннопром 2019», куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев напомнил, что в опросе должны принять участие как минимум 11 тысяч человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал всех неравнодушных жителей Екатеринбурга поучаствовать в опросе по месту строительства храма Святой Екатерины. На эту тему он высказался на своей странице в Instagram.

«Я убеждён, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться публично, чтобы каждый житель мог высказать своё мнение», — отметил Куйвашев. По его мнению, в опросе должны принять участие все неравнодушные жители города. Губернатор напомнил, что голосование будет считаться действительным, если в нем будут задействованы как минимум 11 тысяч человек. «В Екатеринбурге должно быть комфортно всем: и верующим, которые так долго ждали восстановления храма, и тем, кто так отчаянно боролся за сохранение любимого сквера», — заключил Куйвашев.

Опрос по выбору места для храма Екатерины пройдет 13 октября на 51 опросном участке. На каждом из них будут работать наблюдатели. Горожанам предлагается проголосовать за одну из предложенных площадок — территорию бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и за Макаровским мостом.

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В воскресенье, 13 октября, в Екатеринбурге состоится опрос о месте строительства храма святой Екатерины. Горожанам предстоит сделать выбор между двумя площадками: местом бывшего приборостроительного завода и участком за Макаровским мостом. История со строительством храма многому нас научила. Главный урок, который мы все усвоили, нужно всегда уметь обо всем спокойно договариваться. Рад, что конфликт остался позади. Я убеждён, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться публично, чтобы каждый житель мог высказать своё мнение. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным жителям Екатеринбурга принять участие в опросе, чтобы каждый был услышан. Тем более, что опрос будет считаться действительным, только если в нем примут участие как минимум 11 тыс. человек. В Екатеринбурге должно быть комфортно всем: и верующим, которые так долго ждали восстановления храма, и тем, кто так отчаянно боролся за сохранение любимого сквера.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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