Губернатор Куйвашев высказался об опросе по храму в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал всех неравнодушных жителей Екатеринбурга поучаствовать в опросе по месту строительства храма Святой Екатерины. На эту тему он высказался на своей странице в Instagram.
«Я убеждён, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться публично, чтобы каждый житель мог высказать своё мнение», — отметил Куйвашев. По его мнению, в опросе должны принять участие все неравнодушные жители города. Губернатор напомнил, что голосование будет считаться действительным, если в нем будут задействованы как минимум 11 тысяч человек. «В Екатеринбурге должно быть комфортно всем: и верующим, которые так долго ждали восстановления храма, и тем, кто так отчаянно боролся за сохранение любимого сквера», — заключил Куйвашев.
Опрос по выбору места для храма Екатерины пройдет 13 октября на 51 опросном участке. На каждом из них будут работать наблюдатели. Горожанам предлагается проголосовать за одну из предложенных площадок — территорию бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и за Макаровским мостом.