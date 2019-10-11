Программу визита премьера Медведева на Урал сократили до одного города

Медведев не будет смотреть Первоуральск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Программа пребывания председателя правительства России Дмитрия Медведева в Свердловской области сильно сокращена. Как утверждает источник в одном из региональных силовых ведомств, из регламента визита целиком убрано посещение Первоуральска.

Слухи о том, что Медведев планирует посетить Урал появились месяц назад. Тогда «URA.RU» сообщало, что премьер станет главным гостем международной специализированной выставки «Дорога-2019», которая пройдет в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург Экспо» 16—18 октября. Вместе с ним на мероприятие ждут вице-премьера Максима Акимова, в числе прочего курирующего транспортную и дорожную сферы, министра транспорта РФ Евгения Дитриха, его заместителя Иннокентия Алафинова и руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка.

Позже источник в обладминистрации уточнил, что в планы премьера входит посещение города-спутника уральской столицы — Первоуральска. По информации «URA.RU», по этому поводу спешно обновляли одну из местных школ (в какую — не уточнялось, в городе есть элитная школа №7, а школа №32 находится под патронажем окончившего ее главы исполкома ОНФ Алексея Анисимова) и готовили «Инновационно-культурный центр».

Наибольшее опасение у встречающей стороны при этом вызывало возможное желание премьера прогуляться по здешней набережной. Ее реконструкция, по данным чиновников, ведется с отставанием от сроков, что в купе с приездом значимого федерального руководителя могло обернуться скандалом. Никаких официальных комментариев и разъяснений по поводу приезда премьера Медведева в Свердловскую область, между тем, получить все еще не удается.