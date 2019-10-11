10 октября 2019
09 октября 2019

Новости «URA.RU» работают! Учреждение, где насильно удерживали призывников с Ямала, ожидает проверка

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний призыв. Призывная комиссия в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга, военкомат, призывной пункт, призывник, информация призывнику
Прокуратура проведет проверку по факту удержания призывников для прохождения медкомиссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Новости "URA.RU" работают!

Прокуратура Губкинского (ЯНАО) начала проверку после публикации «URA.RU» о призывниках, которых насильно удерживали в здании военно-учетного стола. Соответствующее сообщение имеется в распоряжении редакции.

Около 30 призывников из Губкинского 11 октября несколько часов не могли выйти из здания военно-учетного стола. По словам источника агентства в учреждении аргументировали это тем, что «призывники убегают и ссылались на 400 приказ Минобороны». Городская администрация также проведет проверку по факту возможного превышения полномочий сотрудником военно-учетного стола.

«На основании публикации URA.RU по факту блокирования выхода призывников прокуратурой города инициирована проверка, о результатах которой редакция будет извещена дополнительно», — говорится в сообщении.

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© Служба новостей «URA.RU»
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