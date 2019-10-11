Новости "URA.RU" работают!

Прокуратура проведет проверку по факту удержания призывников для прохождения медкомиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Прокуратура Губкинского (ЯНАО) начала проверку после публикации «URA.RU» о призывниках, которых насильно удерживали в здании военно-учетного стола. Соответствующее сообщение имеется в распоряжении редакции.

Около 30 призывников из Губкинского 11 октября несколько часов не могли выйти из здания военно-учетного стола. По словам источника агентства в учреждении аргументировали это тем, что «призывники убегают и ссылались на 400 приказ Минобороны». Городская администрация также проведет проверку по факту возможного превышения полномочий сотрудником военно-учетного стола.

«На основании публикации URA.RU по факту блокирования выхода призывников прокуратурой города инициирована проверка, о результатах которой редакция будет извещена дополнительно», — говорится в сообщении.