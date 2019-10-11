Россияне пожаловались на «исчезновение» вкладов в Сбербанке

В течение нескольких минут клиенты Сбербанка не могли совершать операции через приложение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел кратковременный сбой. Клиенты кредитной организации пожаловались на то, что у них «исчезли» вклады.

«У меня исчез вклад, на котором у меня были все мои деньги. Позвонила в Сбер, сказали технические неполадки. На вопрос когда они их устранят ответили: „мы не можем сказать через какое время“», — рассказала reiguh_ на своей странице в Twitter.

Пресс-служба банка в свою очередь подтвердила сбой в работе приложения, передает ТАСС. Сбербанк отметил, что в течение нескольких минут клиенты не могли совершать никакие операции через мобильный сервис. По данным кредитной организации, сейчас проблема устранена.