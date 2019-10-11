«Уральские пельмени» официально попрощались с Михалковой и раскрыли причины ее ухода

Юлия Михалкова была участником коллектива с 2009 года Фото: Василий Гришин © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили, что звезда шоу Юлия Михалкова покинула команду. Гендиректор шоу Евгений Орлов сообщил «URA.RU», что теперь она занимается собственными проектами.

«Юля Михалкова действительно не участвует в концертах шоу „Уральские пельмени“ этого сезона. Мы с большим пониманием отнеслись к желанию Юли заняться личной и общественной жизнью. Очень рады тому, как у нее все складывается сейчас. Уверены, что наши зрители, как и коллектив „Уральских пельменей“, пожелают Юле счастья и успехов», — сказал «URA.RU» Евгений Орлов.

Ранее «URA.RU» стало известно, что Юлия Михалкова пропустила две премьеры «Уральских пельменей» в Екатеринбурге. Евгений Орлов также сообщал агентству, что артистка переехала в Москву. Накануне Юлия Михалкова на своей странице в Instagram рассказала, что переезд открыл для нее новые возможности.

В 2015 году коллектив «Уральских пельменей» покинул Сергей Нетиевский — стороны обвинили друг друга в выводе средств, после чего начались многочисленные суды. В 2018 году с командой юмористов перестали гастролировать Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они согласились участвовать только в концертах в Екатеринбурге и в Москве, а также в телесъемках для СТС. Юлия Михалкова тогда также отказалась от гастролей, чтобы не выбирать сторону в «расколовшейся» команде.

Юлия Михалкова официально стала участником «Уральских пельменей» в 2009 году. Участие в шоу дало ей такую популярность, что в 2016 году она смогла выиграть преймериз «Единой России» по выборам в Госдуму. От дальнейшего участия в кампании Михалкова отказалась, как считается, под давлением бывшего первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. В 2018 году Михалкова выдвигалась в гордуму Екатеринбурга, но была снята с выборов из-за проблем с подписными листами.