«Новости „URA.RU“ работают!» Уральские полицейские, пытавшие подростков, пошли под суд

По показаниям потерпевших, начальник ОП №24 Алексей Андреев лично ударял подростка по лицу Фото: с сайта 66.мвд.рф

новость из сюжета На Урале полицейских обвинили в насилии над подростками

Сотрудники отдела полиции №24 из Каменска-Уральского, которых обвиняли в насилии над подростками, предстанут перед судом. Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным агентства, на скамье подсудимых окажутся оперативники Возчиков, Гасанов, еще один сотрудник, а также бывший начальник отдела полиции №24 Алексей Андреев.

«URA.RU» подробно писало об этом — теперь все подтвердилось в ходе следствия. «В июле 2018 года, проверяя информацию о причастности 17-летнего к краже телефона и банковской карты, двое оперуполномоченных ОУР ОП №24 МО МВД России „Каменск-Уральский“, стажер и начальник отдела полиции, применяя к несовершеннолетнему физическое насилие и спецсредства, принуждали к написанию явки с повинной, — рассказали в свердловском СК. — Кроме того, в целях получения показаний они применяли к знакомой проверяемого подростка — 15-летней девушке физическое насилие, оказывали психологическое воздействие».

«Руководитель подразделения, личный состав которого, как и он сам, обвиняются в вышеперечисленных преступлениях, уволен из системы МВД, — рассказал пресс- секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Судьба оперуполномоченных решится по итогам судебного разбирательства. Если их вина найдет подтверждение, их с позором исключат из кадрового состава МВД, а приговор станет предметом тщательного разбора на строевых собраниях гарнизона с целью профилактики подобных ЧП».