В Свердловской области каждый месяц пять полицейских отказываются от взяток

В Свердловской полиции подвели итоги работы за 10 месяцев текущего года. Выяснилось, что регулярно фиксируются случаи, года сотрудники полиции отказываются от взяток.
«С начала 2019 года на территории Свердловской области зарегистрировано более 50 фактов, когда сотрудники полиции отказались от незаконных денежных вознаграждений и приняли соответствующие меры для привлечения к ответственности лиц, пытавшихся их подкупить при исполнении служебных обязанностей», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
В качестве примера приводится свежий случай, когда от подкупа отказался начальник ГИБДД ОВД «Байкаловский». Полицейскому пытался дать взятку 40 тысяч рублей мужчина, жену которого остановили пьяной за рулем.