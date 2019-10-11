В Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора уральского СМИ

В Екатеринбурге на главного редактора «Европейско-Азиатских Новостей» Александра Кириллова совершили нападение с ножом. Об этом журналист написал в своем аккаунте в Facebook.
«Со словами „Пропади оно все пропадом“ какой-то черт пытался ткнуть меня ножиком у магазина», — заявил Кириллов. Он добавил, что нападавший был «психом».
«Психи какие-то напали у Пятерочки. Жив-здоров, без ранений, даже куртка не порезана. Какое-то осеннее нападение. Просто человек подошел и попытался сделать не очень убедительный выпад», — рассказал Кириллов корреспонденту «URA.RU».
Неясно, будет ли начата проверка по данному инциденту. На момент публикации комментарий в Следственном комитете Российской Федерации по Свердловской области не удалось. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал данный инцидент. «Я связался по мобильному телефону с моим коллегой Александром, он пояснил, что действительно, к счастью, жив и здоров. Никаких травм не получил. На мой вопрос, будет ли писать заявление в полицию, сообщил, что в связи с тем, что все обошлось, он обращаться в ОВД не будет. Тем не менее, информация по данному факту передана в дежурную часть УМВД по Екатеринбургу для принятия возможных мер реагирования», — отметил полковник Горелых.
Кириллов был шеф-редактором «URA.RU» до 2016 года. Позже он занял аналогичную должность в информагентстве «Европейско-Азиатские Новости».