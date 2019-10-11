В уральском Росприроднадзоре сменились сразу два руководителя

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Клипарт. Pixabay. Екатеринбург, подпись, договор
Руководитель управления лишился должностиФото: pixabay.com / Pixabay License

Прогноз «URA.RU» о кадровых перестановках в уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора оправдался. Источник агентства в ведомстве подтвердил увольнение главы управления Бориса Леонтьева и уход его заместителя Павла Валеева на другую должность (понижение).

«Их работа не устроила [назначенную в 2018 году главу Росприроднадзора Светлану] Радионову», — лаконично обозначали ранее возможную причину увольнения инсайдеры.

Подтверждает эту информацию и официальный сайт уральского филиала надзорного ведомства, на котором и. о. руководителя значится Виталий Курятников. Параллельно с этим он возглавляет управление Росприроднадзора по Челябинской области.

Источник в ведомстве утверждает, что именно Курятников в перспективе возглавит объединенное управление, в которое войдут свердловский, челябинский и пермский филиалы Росприроднадзора. Получить официальный комментарий в ведомстве оперативно не удалось.

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