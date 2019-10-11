В Минтруде считают, что работающие родители не должны получать детские пособия, так как почти не ухаживают за ребенком Фото: depositphotos.com

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Главные новости к этому часу:

Уже в это воскресенье, 13 октября, в Екатеринбурге решится судьба строительства храма Святой Екатерины. Горожанам представили две площадки на выбор, но даже отсутствие в списке сквера у Драмтеатра не снижает накал страстей. Опросом занялись политические тяжеловесы — и в адрес губернатора Евгения Куйвашева уже прозвучало первое публичное замечание.

В Минтруде предложили лишить работающих родителей детского пособия. В ведомстве считают, что такие россияне не осуществляют уход за ребенком, посвящая большинство времени работе.

Среди российских водителей будут искать наркоманов и хронических алкоголиков. Это следует из новых правил прохождения медкомиссии, утвержденных Минздравом. Из-за этого прохождение медицинского осмотра для автолюбителей станет дороже.

В Саратове поиск пропавшего ребенка обернулся стихийным митингом. Девочку нашли мертвой, а жители города оцепили полицию и потребовали выдать им подозреваемого, чтобы устроить самосуд. Мужчину пришлось переодеть в форму омоновца, чтобы провести его мимо разъяренной толпы.

Тюменского учителя ОБЖ уволили после того, как в соцсети попало видео, где он бьет учеников и кричит на них матом. После этого школьники устроили акцию в поддержку мужчины, но местные чиновники заявили, что судьба преподавателя их не интересует.

В Москве на 86 году жизни скончался советский космонавт Алексей Леонов. NASA прервало прямую трансляцию с международной космической станции, чтобы сообщить о смерти Леонова и выразить соболезнования.