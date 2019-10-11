В Свердловской области произошло крупное ДТП Фото (архив): Владимир Жабриков © URA.RU

Один человек погиб и семеро пострадали в результате крупного ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«11 октября крупное ДТП произошло в Свердловской области», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе свердловского ГИБДД. РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что один человек погиб, семь получили ранения. Двое детей и четверо взрослых госпитализированы в тюменскую больницу.

По неподтвержденной информации, легковой автомобиль марки Renault выехал со второстепенной дороги и столкнулся с попутной машиной, которая в этот момент выезжала на встречную полосу.

Более подробную и точную информацию в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области пообещали дать позже.