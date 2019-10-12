Роман Постовалов оскорбительно высказался в адрес Юлии Михалковой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Участник шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов оскорбительно высказался в адрес Юлии Михалковой, которая покинула коллектив и перебралась жить в Москву. Отвечая на вопросы подписчиков Постовалов в Instagram заявил, что «она теперь мусор по берегам собирает».

В микроблоге Постовалов пошутил по-поводу распада коллектива. Он отметил, что в разное время «Уральские пельмени» покинули «Бари Алибасов, потому что мы отказались делать целый концерт про крота… Сергей Лазарев в связи со второй беременностью и уходом в декретный отпуск… Ольга Бузова, потому что смешные песни у нас уже есть… Владимир Соловьёв, потому что боится города бесов… Антон Шипулин, потому что не нашел в гримерке лыжи», — шутит артист. Однако его подписчиков больше интересует судьба Михалковой.

Постовалов подтвердил, что актриса «в Москве», но вопросы не прекращались, что, видимо, разозлило артиста. «В Москве! Она теперь мусор по берегам собирает», — резко ответил участник шоу. Затем он пояснил, что ее «никто не турнул». «Когда ты наёмный работник, то ты либо соглашаешься на условия работодателя и работаешь, либо берешь „паузы“, чтобы обдумать предложения», — позже объяснился Постовалов.

Как ранее писало «URA.RU», в коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили, что звезда шоу Юлия Михалкова покинула команду. Гендиректор шоу Евгений Орлов сообщил «URA.RU», что теперь она занимается собственными проектами. В шоу Юлия участвовала с 2009 года. В 2018 году Михалкова выдвигалась в гордуму Екатеринбурга, но была снята с выборов из-за проблем с подписными листами.