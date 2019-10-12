Ольга Серябкина не готова расстаться со своими инрушками Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина (MOLLY) заявила, что откровенный наряд не может быть признаком доступности девушки. Она подчеркнула, что знает много историй, когда мужчины позволяют себе обижать женщин, не боящихся показать красоту своей фигуры нарядами.

В Instagram певица написала, что беспокоится из-за молодых людей, которые считают доступными девушек, носящих откровенные наряды. «Так не должно быть… Я знаю десятки ужасных историй от разных людей. О том, что к ним [девушкам] приставали, говорили или делали непозволительное», — написала певица.

По словам Серябкиной, самое неприятное заключается в том, что «многие оправдывают приставания мужчин к красивым девушкам и обвиняют последних в провокациях». Она написала, что данный подход неверен. «В первую очередь, мы — люди, а не животные», — заявила певица, призвав поклонников и родных иметь крепкое здоровье.

Певица подчеркнула, что не собирается менять свое мнение, несмотря на возможное осуждение. Она также заявила, что не призывает всех ходить в откровенных нарядах.