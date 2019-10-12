Ксению Каторгину не видели с вечера 10 октября
В Свердловской области пропала 27-летняя Ксения Каторгина. Как сообщают координаторы поиска в соцсетях, девушка живет в Екатеринбурге. Она пропала, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем машины —черной Audi Q5.
«Помогите найти человека! Пропала #Каторгина Ксения Николаевна <…> С 10 октября 2019 года ее местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Позже автомобиль был найден у перекупщиков, но девушку так и не нашли, сообщили в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
В пресс-службе ГУ МВД «URA.RU» пообещали предоставить комментарий позже.