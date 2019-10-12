Появились подробности исчезновения молодой матери из Екатеринбурга

Перед исчезновением 27-летняя мать из Екатеринбурга Ксения Каторгина успела продать машину. Об этом «URA.RU» сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Представители МВД установили, что хозяйка иномарки успела осуществить сделку купли-продажи [перед исчезновением]», — объяснил Горелых. Он рассказал, как развивались события.
«Сообщение о пропаже молодой женщины поступило в дежурную часть полиции города Березовский от коллег из ОП №8 ОМВД по Екатеринбургу 11 октября в 13:20. В органы внутренних дел обратилась жительница Каменск-Уральского (в соцсетях сообщали, что девушка родом из Каменского, там живут ее родственники — URA.RU) с просьбой оказать помощь в розыске Ксении Каторгиной, екатеринбурженки, работающей в городе Березовский в должности менеджера по продажам», — рассказал Горелых.
Он отметил, что местонахождение Каторгиной неизвестно с того момента, как она покинула работу — 10 октября в 17 часов.
По словам представителя областного главка, поиском занимаются «сыщики уголовного розыска с привлечением сил и современных технических возможностей оперативных подразделений» областного главка. «Утром 12 октября на областном селекторном совещании начальник регионального полицейского главка Александр Мешков заслушал руководителя ОВД Березовского о ходе поисковых мероприятий и поставил задачи по активизации розыска пропавшего человека», — сказал Горелых. Он добавил, что о ходе поиска сообщит позднее.