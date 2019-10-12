Рожков из «Уральских пельменей» назвал мусором подписчиков, критиковавших его за поздравление Путина

Рожкову пришлось удалять оскорбительные комментарии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актер шоу «Уральские Пельмени» Андрей Рожков пожаловался на травлю в Instagram после того, как написал пост, в котором поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Анонимных критиков он назвал «мусором».

«Я ведь пытался им в лицо посмотреть. А у них на страничках вместо лиц кони, собачки, у кого-то даже котики. Так что я избавился от мусора», — сказал актер в интервью «Комсомольской правде». Сначала Рожкова очень удивило происходящее, а потом он просто решил, что пришло время «встать и почистить эти конюшни» — то есть, удалить все оскорбительные комментарии. Поговорить с Рожковым корреспонденту «URA.RU» не удалось, он не взял трубку.

Ранее гендиректор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов рассказал о расставании с коллегой Юлией Михалковой. По их словам, она уехала в Москву и будет заниматься собственным проектом. А участник шоу Роман Постовалов жестко пошутил, что она уехала в Москву «собирать мусор».