Синоптики рассказали о погодной аномалии в России

В этом году в стране теплее, чем обычно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В этом году температуры воздуха в России превышает климатическую норму на 4-6 градусов. с таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии», — цитирует РИА «Новости» слова Вильфанда. Он рассказал о том, что температурный рекорд побит, в частности, в Омске. 10 октября столбики термометров в этом регионе поднялись выше 21 градуса. Особенно заметно превышение средних температурных значений на юге азиатской территории, где потеплело до 20 градусов.

Вильфанд уточнил, что погодная аномалия в этом году связана с выносом теплых воздушных масс с юга.