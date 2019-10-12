В Екатеринбурге экс-сотрудник ЧОП выстрелил в подростка

Бывший сотрудник ЧОП «Эгрегор» Павел в ходе уличной драки выстрелил в подростка. Мужчина заявил, что несовершеннолетний сам спровоцировал конфликт и потом напал на него с ножом, пишет портал Е1.
По словам Павла, он вместе с девушкой вечером 9 октября наткнулся на компанию нетрезвых подростков. Один из них окликнул его и начал провоцировать конфликт, утверждая, что Павел должен ему деньги. Получив отказ, молодой человек полез в карман, угрожая, что сейчас достанет нож. Павел дважды предупредил его, что будет стрелять, если тот не вытащит руку из кармана. Подросток на предупреждения не отреагировал и попытался отобрать оружие у экс-сотрудника ЧОП. В это момент раздался выстрел, пуля из травматического пистолета попала нетрезвому парню в ногу. После этого нападавший убежал.
Мужчина говорит, что собирался сам идти в полицию, но не успел. Полицейских вызвали врачи, которые оказали первую помощь пострадавшему. Павла увезли в отделение полиции, где он пробыл 12 часов. Опросить молодого человека полицейским не удалось, так как тот был слишком пьян.
В отношении Павла возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» Получить комментарий в полиции Екатеринбурга агентству «URA.RU» не удалось.