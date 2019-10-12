В Екатеринбурге после исчезновения молодой матери возбуждено уголовное дело

Ксения уехала на встречу к потенциальному покупателю автомобиля и больше ее не видели
Следственный комитет по городу Березовский возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 27-летней молодой матери Ксении Катаргиной. об этом «URA.RU», сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
«Сотрудниками следственного комитета и полиции выполняется комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего», — пояснил Шульга.
Родственники сообщили о пропаже Катаргиной 11 октября. Об ее местонахождении ничего неизвестно с того момента, как она ушла с работы 10 октября в 17 часов. Ксения воспитывает несовершеннолетнего ребенка. К поиску пропавшей привлечены сыщики уголовного розыска.