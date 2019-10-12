11 октября 2019
10 октября 2019

В Екатеринбурге после исчезновения молодой матери возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Ксения уехала на встречу к потенциальному покупателю автомобиля и больше ее не виделиПоисковый отряд «Лиза Алерт»

Следственный комитет по городу Березовский возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 27-летней молодой матери Ксении Катаргиной. об этом «URA.RU», сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

«Сотрудниками следственного комитета и полиции выполняется комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего», — пояснил Шульга.

Родственники сообщили о пропаже Катаргиной 11 октября. Об ее местонахождении ничего неизвестно с того момента, как она ушла с работы 10 октября в 17 часов. Ксения воспитывает несовершеннолетнего ребенка. К поиску пропавшей привлечены сыщики уголовного розыска.

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