Зеленский объяснил, чем Порошенко шокировал Европу

Владимир Зеленский считает идею второго майдана — большой ошибкой Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Европа шокирована поведением экс-президента Украины Петра Порошенко. Такое заявление сделал действующий глава Украины Владимир Зеленский. Его выступление опубликовано на официальной странице в Facebook.

«Они в шоке, потому что его [Порошенко] риторика меняется так же, как и его статус», — заявил Зеленский, говоря о европейских лидерах и СМИ. По мнению главы Украины, желание его предшественника возглавить новый майдан — большая ошибка. Он также отметил, что Порошенко, вероятно, просто не может поверить в то, что больше не является президентом.

Высказывание Зеленского прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его мнению, новый майдан, который затевает Порошенко, украинцы воспримут как «изощренную попытку попрошайничества», а Европа проявит «философское смирение». «Будет майдан — придётся раскрывать кошелек, не будет майдана — всё равно придётся подкармливать Украину», — передает RT слова Бальбека.