Звезды России запустили новый челендж в Instagram

Регистрация на конкурс «Лидеры России» началась 4 октября и продлится две недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер и шоумен Станислав Ярушин запустил челлендж и бросил вызов на участие в дистанционном этапе всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» своему друг блогеру Дмитрию Масленникову. Об этом артист заявил на странице в Instagram.

«Узнал, что на „Лидерах России“ теперь можно бросать вызов другу — потягаться интеллектом, так сказать. Посмотреть, кто круче сдаст тесты на знание страны и других предметов», — написал актер. Ярушин отметил, что «единственный способ прыгнуть выше головы» — соревнование.

Масленников в свою очередь принял вызов. «Я давненько с этим конкурсом знаком. Я считаю, что он полезный и крутой», — заявил на странице в Instagram в формате сторис блогер. Он также передал челлендж дальше и вызвал на состязание блогера-путешественника Александра Кондрашова.

Ранее стало известно, что в третьем сезоне всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» появилась возможность бросить вызов другу, пригласить его к участию в соревновании и посмотреть, кто дальше пройдет. Также в новом сезоне появятся три новых профессиональных трека: здравоохранение, наука и образование, финансы и технологии.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации. В прошлом году в нем победили 104 человека. Финалисты получили возможность сотрудничать с наставником из числа руководителей в сфере бизнеса и государственного управления. Регистрация на конкурс началась 4 октября и продлится две недели. Желающие принять участие в состязании должны заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и небольшое эссе.