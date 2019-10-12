11 октября 2019
10 октября 2019

Екатеринбург расчитывает на матч сборной России по футболу в 2020

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный манеж Урал. Екатеринбург, мяч, футбольный манеж, футбольное поле
В столице Урала ведут переговоры о проведении матча сборной России в 2020Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Матч национальной сборной России по футболу в 2020 может состояться в Екатеринбурге. Такое заявление сделал президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов в разговоре с РИА «Новости».

«Если РФС (Российский футбольный союз) посчитает, что мы хорошо справились с матчем молодежных сборных России и Польши, то, я думаю, нам дадут провести матч главной команды в следующем году», — сказал Иванов. Он отметил также, что ведутся переговоры относительно того, чтобы в столице Урала сыграла основная сборная.

Ранее на стадионе «Екатеринбург Арена» прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. В состязании участвовали сборные России и Польши. На стадион пришли 16 тысяч зрителей. Матч завершился вничью 2:2.

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