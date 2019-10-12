В Екатеринбурге школьники избили четвероклассника

Дети напали на одноклассника возле его дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько школьников в Екатеринбурге напали на своего одноклассника. Инцидент случился 10 октября. После уроков дети устроили драку у подъезда жилого дома, одна из девочек сняла происходящее на телефон.

«Дети гнались за ним, бежали за ним на пятый этаж, оплевали дверь и ломились в квартиру, били дверь ногами», — рассказала городскому порталу Е1 мама побитого ученика. По ее словам, школьники мстили ее сыну за то, что он в школе якобы подбежал к какой-то парте, за которую ему одноклассники запретили садиться. Конфликты между учениками продолжаются не первый год, уточнила женщина.

«По факту произошедшего полиция ведет проверку. Мама пострадавшего мальчика от судебно-медицинской экспертизы отказалась, однако подала заявление в полицию, и сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних изучают видеозапись драки. Устанавливается роль каждого участника потасовки», — рассказала «URA.RU» начальник пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу Ирина Бучельникова.