Выяснилось, кто продал машину, принадлежавшую пропавшей молодой матери из Екатеринбурга

Машину продали за 500 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Автомобиль, принадлежавший пропавшей 27-летней матери из Екатеринбурга Ксении Каторгиной, продали перекупщикам в Челябинске. На сделку прибыли несколько человек.

«Коллега сразу отписался, что приехали цыгане с девочкой, похожей на хозяйку. И у них были и паспорт, и права, и все документы на машину», — приводит слова читателя портал Е1.RU. Отмечается, что Audi Q5 выкупили за 500 тысяч рублей. По словам читателя, его коллега понял, что на сделку приезжала не хозяйка, только вечером, когда появилась информация о ее пропаже. На момент публикации получить комментарий полиции и Следственного комитета «URA.RU» не удалось.

Ранее «URA.RU» стало известно, что перед исчезновением Каторгина успела продать машину. Сообщение о пропаже женщины поступило 11 октября. Пропавшая девушка работала в городе Березовский менеджером по продажам. О ее местонахождении ничего неизвестно с того момента, как она покинула работу 10 октября в 17 часов.