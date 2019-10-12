Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле, встретился с артистами шоу «Уральские пельмени». Об этом на своей странице в Instagram сообщил актер шоу Сергей Исаев.
«Вот и встретились на нашем концерте, в следующий раз мы к вам!» — подписал он снимок. Ранее звезды шоу «Уральские пельмени» вместе со зрителями записали обращение к Юсупову. В нем артисты поздравили летчика с днем рождения.
Летчик Дамир Юсупов 15 августа посадил неисправный самолет А-321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. У лайнера, вылетевшего из подмосковного аэропорта Жуковский, отказали двигатели из-за попавших в них птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря Юсупову все они остались живы.