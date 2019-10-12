Иркутский губернатор объяснил повышение своего оклада заботой о бюджетниках

Сергей Левченко считает повышение своей зарплаты правильным решением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Иркутской области Сергей Левченко объяснил, почему решил увеличить свой оклад с 18,88 тысяч до 27 тысяч рублей. По его словам, так он сможет решить вопрос с увеличением зарплат работников бюджетных организаций.

Губернатор в разговоре с РБК отметил, что регион «сейчас обеспечиваем социальные проекты в полном объеме». бюджет увеличился с 97 млрд до 213 млрд рублей, но уровень зарплат у бюджетников остался невысоким. «Заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора <…> в процентах от зарплаты губернатора», — отметил Левченко.Он подчеркнул, что низкий заработок особенно был виден во время ликвидации паводка. когда люди работали по 12 часов в сутки, но смогли получить не более 30 тысяч рублей. Повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа [увеличения оклада губернатора]», — объяснил Левченко.

Левченко заявил, что большую часть своей зарплаты перечисляет благотворительным организациям.

Как ранее писало «URA.RU», Левченко внес на рассмотрение в заксобрание региона проект, который об увеличении зарплаты губернатора. В администрации заявили, что повышение связано с тем, что зарплаты госслужащих в регионе не поднимали уже семь лет.

Летом, напомним, в Иркутской области случилось серьезное наводнение, и из-за неудовлетворительного качества ликвидации последствий ЧП Левченко критиковал президент РФ Владимир Путин.