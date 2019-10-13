Гриб редко встречается на Урале Фото: «Википедия»

Под Челябинском местная жительница обнаружила поляну с редкими для Урала грибами Веселка Адриана. Они растут в почве в форме яйца с большой скоростью и при этом имеют очень неприятный запах.

Челябинка выложила видео в интернет и сообщила, что наблюдала за ростом грибов на протяжении трех месяцев. «Нашла у нас на Урале… Является крайне редкой. Следила в общем за ее судьбой, как она [Веселка] растет», -поделилась в соцсети «ВКонтакте» женщина, сообщает сайт cheltv.ru.

Веселка Адриана также имеет название «Фаллюс нескромный» и «Сморчок подагрический». В народе его часто называют «чёртово яйцо» или «яйцо ведьм», считалось, что гриб имеет магические свойства.

Грибы часто встречаются в Европе, Турции, Японии, Китае и в Северной Америке, а также на Кавказе и в Сибири. В некоторых странах его употребляют в пищу. Для Урала Веселка большая редкость. Как следует из «Википедии», в Свердловской области Фаллюс нескромный занесен в Красную книгу.