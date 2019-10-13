В США объяснили появление эсминца в Черном море

Американский эсминец «Портер» зашел в Черное море, чтобы продемонстрировать приверженность США «свободе судоходства и союзникам по НАТО». Об этом заявила вице-адмирал Лиза Франкетти, которая командует шестым флотом США.
«Это плановая операция, седьмой визит нашего эсминца в Черное море в этом году», — приводятся слова Франкетти на сайте шестого флота. В сообщении также указывается, что во время захода в Черного моря в августе «Портер» посещал Румынию, Болгарию и Турцию, а на корабле проходили приемы и проекты по связям с общественностью.
Сообщения о заходе американского корабля в акваторию Черного моря появились 12 октября. Эсминец был взят на контроль российским фрегатом «Адмирал Эссен» и двумя малыми ракетными кораблями, напоминает деловая газета «Взгляд». Согласно международной Конвенции, подписанной в 1936 году, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в акватории моря не более 21 суток.