12 октября 2019

Озвучены первые данные экзитполов по голосованию за площадку для храма Святой Екатерины. ФОТО

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Горожане решают, где быть новому храмуФото: Евгений Кленов, «URA.RU»
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Битва за храм Святой Екатерины

Стали известны первые данные экзитполов по голосованию за площадку для строительства храма Святой Екатеринны в уральской столице. Голосование стартовало в восемь часов утра на 51 участке.

На данный момент на выходе из участков опрошено уже 1100 человек, отдавших свои голоса в поддержку той или иной площадки. Из них отказались отвечать на вопрос о предпочтениях 36%. В пользу площадки бывшего приборостроительного завода на улице Горького прибавилось 10% голосов. За территорию за Макаровским мостом проголосовали дополнительно 20%.

Поскольку изначально в лидеры вышел приборостроительный завод, он получил преимущество. Расклад на данный час — 57% из опрошенных отдали предпочтение площадке приборостроительного завода, 36% — участку за Макаровским мостом.

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