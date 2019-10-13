Екатерина Филатова стала одной из жертв конфликта Фото: личная страница Екатерина Филатова, Instagram

В ночном клубе «Шейк» в Екатеринбурге несколько человек избили двух девушек и парня. Поводом для конфликта стала просьба компании не приставать к их подруге, сказала «URA.RU» жертва нападения, блогер Екатерина Филатова. Драка произошла около четырех утра 13 октября.

«Мой молодой человек и моя подруга получали вещи из гардероба. В этот момент рядом с подругой стоял парень. Сначала он что-то говорил, а потом начал оказывать непристойные знаки внимания, хватать», — сказала Филатова.

Она объяснила, что сначала ее подруга спокойно попросила парня не трогать ее. «Потом мой молодой человек сказал спокойно: „Не трогай“. И тот дал в нос моему парню. Потом он мне дал по лицу. Я отлетела на несколько метров. Потом подругу ударили», — говорит пострадавшая.

Она вспоминает, что их били в клубе и на улице, когда девушка отказалась удалять видео конфликта. Всего за агрессивного молодого человека вступились семь-десять человек, говорит Филатова. Охранники, по ее словам, разнимали драку, но в клуб пустили очень много людей и «за всем уследить было невозможно». «Получили ни за что. Страшно вспоминать. Полночи в полиции», — сказала собеседница и отметила, что к десяти утра им удалось добраться до дома.

Пострадавшие подали заявления в отдел полиции №9 и зафиксировали побои и многочисленные ушибы в травмпункте. Личности нападавших им пока неизвестны.

«По данному факту проводится проверка. Трое заявителей направлены на прохождение судебно-медицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Личности других участников инцидента устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили «URA.RU» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Взять комментарий у представителей клуба «URA.RU» пока не удалось.