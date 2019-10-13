12 октября 2019

Полпред Цуканов выбрал место для храма Святой Екатерины. «Я проголосовал за то, где все понятно»

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу. Екатеринбург , портрет, цуканов николай
Николай Цуканов отдал голос за место под кафедральный собор ЕкатеринубргаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов проголосовал в опросе по месту строительства храма Святой Екатерины. Свой выбор он сделал на участке, который расположен в екатеринбургской школе № 102.

Полпред признался, что полюбил Екатеринбург
Фото: «URA.RU»

Полпред признался, что очень полюбил Екатеринбург за его исторические и культурные традиции. «У меня есть понимание, что в центре города должно быть знаковое здание, которое будет напоминать об истоках. [Строительство] храма Святой Екатерины — это грандиозное событие. Я проголосовал за то [место], где меньше проблем, за тот участок, где все понятно», — поделился полпред президента в УрФО. По мнению Цуканова, подобные опросы среди горожан проводить нужно, если речь идет о знаковых местах и городской среде.

Опрос по выбору места для храма Екатерины проходит 13 октября на 51 опросном участке Екатеринбурга. Горожанам предлагают выбрать одну из предложенных площадок — территорию бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей—набережной Рабочей Молодежи—улицы Челюскинцев. «URA.RU» проводит онлайн-трансляцию о ходе городского опроса.

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