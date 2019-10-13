12 октября 2019
11 октября 2019

Юная уралочка впервые в истории области стала чемпионкой мира по шахматам. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный фестиваль EURASIA OPEN 2019. Екатеринбург, шахматисты, интеллектуальная игра, шахматы, шахматный турнир
За 12 дней Лея Гарифуллина сыграла 11 «долгих» партий, из которых одержала шесть победФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбурженка Лея Гарифуллина стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 16 лет. Об этом «URA.RU» сообщил исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

«Мы очень рады, что впервые за историю Свердловской области у нас появилась настоящая чемпионка мира по шахматам. Она показала очень зрелую игру. Практически во всех партиях имела перевес. Играла как старшая, несмотря на свои 14 лет. По рейтингу была номер один», — сказал Степанян.

Соревнования проходили в индийском Мумбаи, где спортсменка провела 12 дней — 11 дней партии и один день выходной. Она одержала шесть побед, а пять партий сыграла в ничью. Второе место заняла Назерке Нургали из Казахстана.

«Лее было тяжело на чемпионате из-за непривычной индийской пищи», — поделился Степанян, ссылаясь на слова мамы Гарифуллиной. 14 октября чемпионка поедет в Сочи на общероссийские командные соревнования. Собеседник отметил, что поздравления с победой будут ждать уралочку в Екатеринбурге.

Степанян указал, что победа Гарифуллиной во многом связана с поддержкой президента областной Федерации шахмат Андрея Симановского. После создания гроссмейстерского центра при президенте юные шахматисты получили дополнительные возможности для развития.

Лея Гарифуллина на пьедестале
Фото: Федерация шахмат Свердловской области

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...