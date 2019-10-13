Екатеринбурженка Лея Гарифуллина стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 16 лет. Об этом «URA.RU» сообщил исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.
«Мы очень рады, что впервые за историю Свердловской области у нас появилась настоящая чемпионка мира по шахматам. Она показала очень зрелую игру. Практически во всех партиях имела перевес. Играла как старшая, несмотря на свои 14 лет. По рейтингу была номер один», — сказал Степанян.
Соревнования проходили в индийском Мумбаи, где спортсменка провела 12 дней — 11 дней партии и один день выходной. Она одержала шесть побед, а пять партий сыграла в ничью. Второе место заняла Назерке Нургали из Казахстана.
«Лее было тяжело на чемпионате из-за непривычной индийской пищи», — поделился Степанян, ссылаясь на слова мамы Гарифуллиной. 14 октября чемпионка поедет в Сочи на общероссийские командные соревнования. Собеседник отметил, что поздравления с победой будут ждать уралочку в Екатеринбурге.
Степанян указал, что победа Гарифуллиной во многом связана с поддержкой президента областной Федерации шахмат Андрея Симановского. После создания гроссмейстерского центра при президенте юные шахматисты получили дополнительные возможности для развития.