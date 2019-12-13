Военно-космические силы России вошли в список самых мощных боевых авиафлотов в мире. В рейтинге World Air Forces 2020, опубликованном британским изданием Flight International, РФ заняла вторую строчку.
Как выяснилось, по численности авиапарка Россия уступает США. По данным на декабрь 2019 года в составе российских ВКС числится 4163 воздушных судна. Это 8% от всего мирового парка военной авиации. «На первом месте рейтинга оказались ВВС США, насчитывающие 13 266 самолетов и вертолетов. На третьем месте военная авиация Китая — 3210», — пишет газета «Известия» со ссылкой на рейтинг.
Ранее, как напоминает RT, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстают от России в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон, по его словам, приостановил работу в этом направлении несколько лет назад, и теперь вынуждено вкладывать все доступные финансовые ресурсы, чтобы конкурировать с РФ.