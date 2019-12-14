Алексей Вихарев (справа) рассказал на вечере свою поучительную историю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев на неформальной встрече со свердловскими журналистами рассказал, как на его жизнь повлияла случайная встреча с хулиганом в студенческие годы. После того случая политик решил кардинально изменить свою форму: занялся кардио-тренировками вместо тяжелой атлетики и перестал весить 100 килограмм.

В 2002 году Вихарев был студентом института прокуратуры. «У меня были огромные бицепсы, я активно занимался штангой и на всякий случай носил с собой в кармане полукилограммовую гантель — вдруг придется постоять за честь прекрасной дамы или за себя», — рассказал депутат.

В один из вечеров Вихарев гулял около кинотеатра «Салют» и наткнулся на хулигана, пытавшегося обокрасть неизвестного молодого человека. Тот уже отдавал нарушителю свое пальто и сотовый телефон.

Встреча была посвящена наступающему Новому году Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Я понял, что диалог не состоится и достал гантель из кармана. Мужчина в спортивном костюме вернул вещи и ушел в закат, — рассказал Вихарев. — Но затем я пришел к выводу, что если бы вдруг мне пришлось бежать за этим человеком, то далеко не факт, что я бы его догнал, так как весил сто килограмм. Я сделал вывод, что мне надо налегать на кардио-тренировки. Теперь я нахожусь в неплохой физической форме».

Встреча Вихарева с журналистами была посвящена Новому году, ее посетили более 100 представителей главных СМИ города. Журналисты делились историями своих провалов и ошибок, сотрудник «Четвертого канала» Светлана Панина стала автором лучшего рассказа и получила приз. Также на вечере была организована фото-зона, зона с интерактивным производством футболок, зона временных тату. Развлекали гостей менталист Николоз Цаав, музыкальная группа Flora& Maks, участник шоу «Голос» Арсений Курчанин.

На футболках можно было заказать принт про многострадальную гранитную плитку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гостей вечера развлекали различные уральские артисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участникам была предложена различная кухня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Временное тату можно было выбрать прямо на планшете Фото: Анна Майорова © URA.RU