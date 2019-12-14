Депутат Госдумы уточнил, зачем подарил банку вазелина главе района на глазах у школьников

Депутат Госдумы Вадим Булавинов, который ранее вручил вазелин главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу, пояснил, что средство предназначалось не только ему. Об этом Булавинов рассказал в интервью изданию «Подъем».
Ранее перед приездом губернатора Нижегородской области в Балахинский район депутат подарил вазелин подрядчику и местным властям за то, что те не смогли построить школу вовремя. Вручение произошло на глазах у детей.
«Не главе района, а именно подрядчику. Левкович просто это взял», — заявил депутат. По его словам, подрядчик, занимающийся строительством школы, регулярно обманывал его по срокам ввода объекта в эксплуатацию. При этом администрация шла ему на встречу, давала большие финансовые авансы. «Я думаю, эту баночку они могут поделить на двоих. Она хотя и маленькая, но что ж теперь сделаешь», — подчеркнул политик.
Депутат сказал, что применять вазелин можно для разных средств, и каждый подумал в «меру своей испорченности». «Я дарил с посылом, чтобы язык смазывать — врут много», — отметил Булавинов в разговоре с «Говорит Москва». Он также пояснил, что не любит, когда «начинают прикрываться детьми». По его мнению, лучше бы чиновники сдавали объекты вовремя.