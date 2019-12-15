Украинский астролог предсказал закрытие шоу Скабеевой в 2020 году

На Украине заявляют, что Ольгу Скабееву в Новом году ждут трудные времена Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

На Украине полагают, что в 2020 году шоу «60 минут» телеведущей Ольги Скабеевой, которое выходит на канале «Россия 1», может закрыться. С таким прогнозом выступил украинский астролог Влад Росс.

«Скабееву ждут крупные неприятности, буквально до закрытия ее передачи „60 минут“. Поэтому следующий год, в особенности его конец, окажется для российской журналистки неблагоприятным. И если до осени все будет более-менее, то после этого в профессиональной деятельности ожидаются непредвиденные неприятные перемены. Может быть, сменится программный директор, возможно, сложатся иные обстоятельства, которые приведу к закрытию ее проекта», — сообщил он изданию «Главред».

Росс отмечает, что 2019 год был для Скабеевой очень удачным, а вот в 2020 году успехов ей ждать совсем не стоит. Прежде всего, по мнению астролога, речь идет именно о профессиональной карьере телезвезды.

«Не исключаю, что в отношениях России и Украины начнется потепление. А в таком случае подобная мощная антиукраинская пропаганда станет попросту не нужна. Ведь, как известно, вся передача Скабеевой построена на противостоянии России и Украины», — добавил он.

Ранее сообщалось, что, по мнению представителей партии КПРФ, российские телеведущие Ольга Скабеева, Евгений Попов и Владимир Соловьев предвзято и необъективно рассказывают об Украине, а также нередко демонстрируют в своих шоу ненависть к этой стране.