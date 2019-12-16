В ямальском детском парке за 140 миллионов на аттракционе разбился ребенок

Власти призвали ноябрян внимательно читать таблички на аттракционах Фото: сайт Городского парка Ноябрьска

В «Детском парке» Ноябрьска (ЯНАО) пострадал ребенок. Как написала местная жительница в социальных сетях, после посещения в минувшее воскресенье аттракциона «Пожарная каланча» ее дочери потребовалась неотложная помощь медиков.

«Под общим наркозом зашили уздечку, огромная гематома на лбу, сотрясение головы», — сообщила женщина, подписавшаяся Натальей. Ноябрянка призвала родителей не пускать своих детей на данный аттракцион, местные жители в комментариях поддержали ее, отметив опасность горки.

В администрации Ноябрьска сообщили, что горка сделана в соответствии с проектом и сертифицирована. «Просим родителей быть внимательнее и соблюдать рекомендации и памятки, которые размещены на каждом аттракционе», — сообщили в мэрии.

По имеющейся информации, пострадавшей девочке — пять лет, поэтому ей не следовало посещать аттракцион для детей от 7 до 14 лет. Скорее всего, именно поэтому катившийся с горки ребенок перевернулся и упал лицом вниз.

Ранее сообщалось, что реконструкция «Детского парка» на территории городского парка Ноябрьска обошлась бюджету города и области в 140 млн рублей. Деньги выделялись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

При этом реконструкция была связана со скандалом: главного подрядчика привлекали к ответственности за нарушения сроков сдачи объекта. Конкурс на производство работ проводился трижды.