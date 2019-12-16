Генпрокуратура отменила проверку в отношении прокурора Ямала спустя 5 лет

Генпрокуратура отменила доследственную проверку действий прокурора Ямала Александра Герасименко. Надзорный орган не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.
Герасименко получил замечание от Генпрокуратуры из-за слишком долгого расследования дела о нападении на бизнесмена из Нового Уренгоя Олега Ситникова. А также из-за того, что прокурор ЯНАО организует слишком большое количество неправомерных проверок в отношении компаний предпринимателя. Замечание стало результатом многочисленных жалоб самого Ситникова.
«Заявления, оспаривающие решение прокурора о проверке компаний предпринимателя, не являются достаточным основанием для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора», — сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Отмечается, что в заявлении нет конкретных сведений о совершении какого-либо преступления.
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа, которое обязывало следственные провести доследственную проверку.
Нападение на бизнесмена произошло в 2013 году в его собственном доме. Ситникову нанесли несколько ранений и закрыли в холодной кладовой со связанными руками и ногами и заклеенным ртом.