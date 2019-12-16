15 декабря 2019
14 декабря 2019
13 декабря 2019
12 декабря 2019

Генпрокуратура отменила проверку в отношении прокурора Ямала спустя 5 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Ямале, герасименко александр
Олегу Ситникову не удалось добиться проверки в отношении Александра ГерасименкоФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Генпрокуратура отменила доследственную проверку действий прокурора Ямала Александра Герасименко. Надзорный орган не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Герасименко получил замечание от Генпрокуратуры из-за слишком долгого расследования дела о нападении на бизнесмена из Нового Уренгоя Олега Ситникова. А также из-за того, что прокурор ЯНАО организует слишком большое количество неправомерных проверок в отношении компаний предпринимателя. Замечание стало результатом многочисленных жалоб самого Ситникова.

«Заявления, оспаривающие решение прокурора о проверке компаний предпринимателя, не являются достаточным основанием для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора», — сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Отмечается, что в заявлении нет конкретных сведений о совершении какого-либо преступления.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа, которое обязывало следственные провести доследственную проверку.

Нападение на бизнесмена произошло в 2013 году в его собственном доме. Ситникову нанесли несколько ранений и закрыли в холодной кладовой со связанными руками и ногами и заклеенным ртом.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...