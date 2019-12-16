Россиянам, участвующим в новой пенсионной системе, обещают до 120 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Главные темы понедельника, 16 декабря:

В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года. Президент Владимир Путин уже подписал закон. Но про есть и хорошие новости: к новой системе пенсионных накоплений добавили еще один бонус. Теперь россияне смогут оформить налоговый вычет в пределах 120 тысяч рублей.

Жильцов аварийных домов предлагают переселять в новые квартиры за счет ипотеки. Такой ход придумали в Госдуме. Россиянам обещают низкую ставку и возможность не платить первый взнос. Но эту идею уже раскритиковали. Далеко не у всех людей, живущих в аварийном жилье, есть деньги на ипотеку.

Выяснилось, что россияне тратят на питание треть семейного бюджета. Из этой ситуации экономисты видят два выхода: снижение цен в магазинах или повышение зарплат. Однако в обоих случаях есть свои подводные камни. Кстати, врачи советуют практиковать голодание. Говорят, так можно избежать проблем со здоровьем.

В России поменяли правила расчета за горячую воду. Теперь для каждого региона нормы начисления счетов будут разные. Определять их будут губернаторы. Власти обещают составить методичку с правилами расчета.

Полицейские поймали пьяным за рулем начальника сургутского ОБЭП. Силовик пытался сопротивляться задержанию, запугивал званием сотрудников ГИБДД, но ничего не вышло. Позже, полицейских просили удалить видео задержания, но оно все равно появилось в сети.

«Кощунство и безвкусица» — так обозвали новый образ Ксении Собчак. Сама журналистка считает, что оделась по-императорски. Ведущая надела серьги с ликом Христа и головной убор с двуглавым орлом, расшитым стразами. В РПЦ наряд Собчак не оценили и сказали, что ей нужно помолиться.