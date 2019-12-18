В России оценили последствия санкций для Украины

Россия отказалась от украинского кукурузного крахмала Фото: pixabay.com / Pixabay License

Для Украины закрытие крупнейшего рынка сбыта можно приравнять к экономическому самоубийству, считают опрошенные СМИ эксперты. В то же время, они указывают на то, что Россия оставляет соседу шанс пойти на примерение.

Из новых продуктов, запрещенных к ввозу в Россию с Украины, добавились кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза. Ограничения коснулись медицинских товаров: запрещено ввозить в нашу страну медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий. Кроме того, под запрет попали радиаторы и котлы центрального отопления. Список перечисляет телеканал 360 со ссылкой на постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Политический аналитик Юрий Голубь в разговоре с « Федеральным агентством новостей » пояснил, что Россия лишь риветила на продление Украиной действия пошлин на ввоз товаров из России. По его мнению. Киев закрыл для себя крупнейший рынок сбыта, что близко к экономическому самоубийству. «Мы видим результаты — Украина, некогда промышленно развитое государство, теряет целые отрасли промышленности — ракетно-космическую, авиационную, судостроительную и так далее», — пояснил Юрий Голубь.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов считает, что главные убытки от санкций понесла именно Украина. «В основном те санкции, которые вводились со стороны России, были направлены против простых товаров. В то же время, несмотря на факт ограничений, Россия всегда показывала, что готова пойти на примирение с Украиной», — цитирует заявление экономиста RT.

Экономические отношения России и Украины ухудшились четыре года назад. Тогда правительство Украины отменило зону свободной торговли в рамках СНГ и ввела эмбарго на ряд товаров из РФ.