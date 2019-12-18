В России оценили последствия санкций для Украины

Для Украины закрытие крупнейшего рынка сбыта можно приравнять к экономическому самоубийству, считают опрошенные СМИ эксперты. В то же время, они указывают на то, что Россия оставляет соседу шанс пойти на примерение.
Из новых продуктов, запрещенных к ввозу в Россию с Украины, добавились кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза. Ограничения коснулись медицинских товаров: запрещено ввозить в нашу страну медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий. Кроме того, под запрет попали радиаторы и котлы центрального отопления. Список перечисляет телеканал 360 со ссылкой на постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политический аналитик Юрий Голубь в разговоре с «
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов считает, что главные убытки от санкций понесла именно Украина. «В основном те санкции, которые вводились со стороны России, были направлены против простых товаров. В то же время, несмотря на факт ограничений, Россия всегда показывала, что готова пойти на примирение с Украиной», — цитирует заявление экономиста RT.
Экономические отношения России и Украины ухудшились четыре года назад. Тогда правительство Украины отменило зону свободной торговли в рамках СНГ и ввела эмбарго на ряд товаров из РФ.